Всетатарский общественный центр* признан запрещенной экстремистской организацией

Верховный суд Татарстана принял решение ликвидировать Всетатарский общественный центр* как экстремистскую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил иск прокуратуры Татарстана. Решение суда пока не вступило в законную силу, уточняет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прокуратуре «Реальному времени» поясняли, что деятельность организации носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ.



В декабре Всетатарский общественный центр* признали Вахитовским районным судом виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

* Общественное объединение «Татарстанское региональное всетатарское общественное движение — Всетатарский общественный центр» входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность запрещена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности

Татьяна Леухина