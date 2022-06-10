В Касимове открыли памятник правительнице Казанского ханства Сююмбике

В Рязанской области в Касимове открыли памятник правительнице Казанского ханства Сююмбике. Мероприятие приурочили к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией и к 870-летию города.

Высота памятника — 3 метра, вес — 1,5 тонны. Бронзовый монумент отлит в петербургских мастерских.

Фото: tatar-congress.org

Авторы проекта — российский художник и скульптор, заслуженный художник России, член Союза художников страны, доктор искусствоведения Вениамин Сидоренко и скульптор, член Союзов художников Москвы и России, кандидат искусствоведения, профессор кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Андрей Губко, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

На открытии памятника выступили мастера искусств Татарстана и Касимова, в том числе оркестр «Казан Нуры» Казанской городской филармонии, а также государственный ногайский фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай» Дагестана.

Фото: tatar-congress.org

В апреле 2019 года председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров обещал, что в 2020 году в Казани установят памятник царице Сююмбике. В январе 2021-го сообщалось, что в Казани ищут места, где можно было бы разместить монумент.



О царице Сююмбике, легендах о ней и ее судьбе — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина