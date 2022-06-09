Итоги дня: смертный приговор наемникам в ДНР, Украина ввела санкции против Путина, ребрендинг «Макдоналдса»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 9 июня:
- Украина ввела санкции против президента России Владимира Путина. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский. В черный список также попали премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Под украинскими санкциями и и.о. ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский.
- Президент России Владимир Путин уверяет, что через десять лет страна может жить лучше. «Если посмотреть на задачи, то какие задачи? Демография. Это первая задача. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые», — сказал глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.
- Власти Казани утвердили названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена. Та, что расположена по улице Юлиуса Фучика, получила название «100-летие ТАССР», станция в районе остановки транспорта «10-й микрорайон» — «Академическая». Станции на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской присвоили наименование «Зилант». Станция, расположенная по проспекту Альберта Камалеева будет носить название «Тулпар».
- Управление ФАС по Татарстану заподозрило певицу Полину Гагарину в нарушении рекламного законодательства. Реклама музыкального шоу с участием артистки, назначенного на 19 апреля, распространялась с нарушением части 10.1 статьи 5 федерального закона «О рекламе», заявили в ведомстве.
- В столице Татарстана не осталось вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт». Последний раз она поступила 22 января. По методическим указаниями для ревакцинации используются любые вакцины против COVID-19 — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V». Они есть в наличии.
- В казанском Кремле, комментируя идею ввести в Татарстане «тихий час», заявили, что если у жителей есть такой запрос, то его надо удовлетворить. «Как бы мы ни относились к этой инициативе, мы же понимаем, что задача парламентариев — это отражать интересы населения», — сказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
- Совокупная сумма вкладов в банках Татарстана составляет 269,3 млрд рублей. В республике на сегодняшний день работают 59 банков. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Татарстане сформировали штаб по кибербезопасности республики. Ему поручено организовать информирование органов государственной власти республики о мероприятиях по обеспечению информационной безопасности и отчетность о компьютерных инцидентах в этой сфере. Руководителем штаба назначили главу Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина.
- По итогам января — апреля 2022 года в Татарстане оборот розничной торговли превысил 381 миллиард рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 13,1%. Большая доля приходится на непродовольственные товары — 221,4 миллиарда рублей, или 55,4%.
- Статус гражданского ответчика по иску на 21,2 млн рублей получил сегодня пилот Жаудат Сулейманов, обвиняемый в крушении вертолета Bell-407 и гибели политика и бизнесмена Айрата Хайруллина в феврале 2020 года. До оглашения обвинения и допросов процесс в Лаишевском суде Татарстана сегодня вновь не дошел. Подробности — в материале «Реального времени»
- Казанский Кремль ответил на вопрос, как будут вводиться льготные проездные на общественный транспорт для студентов Татарстана. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова рассказала, что к работе подключены вузы, выделены гранты для студенческой молодежи, которая нуждается в этом. «То есть это работа профильных министерств», — заключила она.
- Китайская компания, специализирующаяся на производстве вейпов, «Бэйцзин Масккинг Технолоджи Девелопмент Ко. Лтд.» обратилась в Арбитражный суд Татарстана с иском к индивидуальному предпринимателю Юсуповой Гулие Ильгизаровне из Казани о взыскании 100 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав. Судебное уведомление, направленное в адрес ответчика, пришло почтой обратно, и слушание дела прошло без участия сторон. Подробности — в материале «Реального времени».
- Управление МВД России по Набережным Челнам возглавил полковник полиции Айрат Ханбиков. До назначения он с ноября 2015 года возглавлял ОМВД России по Зеленодольскому району Татарстана.
- В сентябре 2022 года в Татарстане пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления. Поскольку выборы будут дополнительными, применение электронного голосования не планируется, заявили в ЦИК Татарстана.
- Сеть заведений быстрого питания, которая заменит McDonald's, показала новый логотип. На эмблеме изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Зеленый фон символизирует качество продукции и обслуживания.
- В 2002 году Казань и Донецк стали городами-побратимами. Для этого была важная историческая причина — в свое время большое количество татар переехало на работу в Донецк и Донбасс, рассказал «Реальному времени» экс-мэр Казани Камиль Исхаков.
- Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко стала лауреатом госпремии России в области литературы и искусства. Она стала первым деятелем культуры Татарстана за последние 16 лет, получившим эту высокую награду.
- Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что выдвигает свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства в июне 2023 года. Эрдоган намерен выдвигаться от «Альянса народа», сформированного из правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД).
- В праздничные выходные в Татарстане ожидается дождливая, но теплая погода. В начале следующей недели потеплеет до +26 градусов. Как рассказали в Гидрометцентре республики, за трое суток на востоке Татарстана из-за сильных дождей выпала месячная норма осадков. В некоторых районах Татарстана она оказалась превышена.
- В Набережных Челнах подвели итоги конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Центрального района. Ее возглавит руководитель местного отделения Пенсионного фонда Эдуард Фаттахов.
- Требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки отменено указом президента России. Теперь резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны продавать иностранную валюту в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в стране. Срок устанавливает совет директоров Банка России.
- При посадке самолета, прибывшего рейсом из Казани в аэропорт Сочи, произошло возгорание шасси. На борту находился 191 пассажир. Всех их эвакуировали из самолета. Пострадавших не было. Сочинский аэропорт уже работает в штатном режиме.
Ключевые события 106-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни трех наемников из Великобритании и Марокко, воевавших на стороне Украины. Следствие установило, что за вознаграждение они участвовали в вооруженной агрессии по насильственному захвату власти в ДНР. Все трое признали свою вину в действиях, направленных на захват власти.
- Министерство обороны России сообщило, что инженерные подразделения Вооруженных сил страны приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» около Святогорска и других населенных пунктов ДНР. За минувшие сутки обнаружено и уничтожено 126 взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины, которые установили украинские националисты.
- Высокоточными ракетами воздушного базирования около н.п. Новоград-Волынский в Житомирской области ликвидирован учебный центр ВСУ. В нем проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники, рассказали в Минобороны России.
- Всего с начала специальной военной операции уничтожены 3 512 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ, 3 471 танк и другие боевые бронированные машины, 1 834 орудия полевой артиллерии и миномета и 1 163 беспилотника. Также ликвидированы 493 украинских установки реактивных систем залпового огня, 336 зенитных ракетных комплексов, 193 самолета и 130 вертолетов.
- Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о начавшихся боях за Славянск. На 9 июня на территории республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил освободила и взяла под полный контроль 231 населенный пункт, в том числе Святогорск и Татьяновку.
- Выполнение задач, стоящих перед специальной военной операцией на Украине, будет означать ее окончание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что задачи определены Владимиром Путиным.
- Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о дальнейшей судьбе пленных с мариупольской «Азовстали». По его словам, московский Кремль не располагает такой информацией.
- На Украину для участие в спецоперации из пункта отбора на военную службу по контракту в Казани отправились восемь человек. Все они имеют опыт контрактной службы, в том числе в Сирии и на Северном Кавказе.
Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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