«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 81-я: «Дервиши из Дербышек»

Гуляем по северной Казани в поисках внезапных артефактов

Смотрим образец андеграундного кино — «Дервиши из Дербышек» (18+), в котором Софья Силкина в компании фотографа-музыканта-амбассадора самого «ленинградского» района Казани изучает легенду, связанную с происхождением топонима. Впрочем, фильм, в котором герои говорят на языке улицы, а камера не успевает снять все красоты и шершавости, может быть и просто хорошим видеогидом.

Кино по коду



Напомним, что Софья Силкина — одна из многогранных героев нашей кинорубрики. Она не поступила во ВГИК, но училась в Казанском театральном училище, а потом на актерском факультете Института театрального искусства, рекламы и шоу-бизнеса, придумала художественное направление «стремнизм», работала в проектах фонда «Живой город», для которого поставила зингшпиль (опера с диалогами) об ипотечном кредитовании «Первоначальный взнос».

В 2019-м Силкина участвовала в фестивале Tat Cult Fest, на котором, помимо музыкантов и зрителей, были еще художники, фантазирующие на тему городских легенд. Наше героиня, в частности, соорудила статью с QR-кодом, по которому можно было смотреть фильм «Дервиши из Дербышек».

Главный герой фильма — фотограф и музыкант Мартин Мухаметзянов. Он родился в Менделеевске в 1996-м, учился полтора года в театральном училище. После этого начал фотографировать: сначала на телефон, потом на мыльницу, далее — на пленку. Учился у члена фотогруппы «Тасма» Валерия Павлова. В 2017-м у него прошла первая выставка в «Смене» под названием «Сон: 40 фоторабот и один короткометражный фильм.

Также Мухаметзянов окончил Казанский строительный колледж, став электрогазосварщиком. Сейчас в музыкальном подполье набирают обороты его музыкальный эмбиент и трипхоп-проект «контрольные отпечатки». К примеру, на выставке, устроенной на челнинском дебаркадере, фотоснимки сочетаются с полевыми записями, воспроизводящимися с кассетников). У него есть альбомы, которые длятся по 3 часа. Есть музыкальные клипы, абстрактные короткометражки, интернет-проект о кинорежиссерах.

Он и сам снимался в одной из частей фильма «Республика 99», посвященного столетию образования ТАССР. Мухаметзянов оказался в истории о казанском авангарде, который подготовила Юлия Захарова в стиле мокьюментари. Фотограф-музыкант играл там петербургского поэта-критика Александра Тинякова, а заодно занимался съемкой бэкстейджа и написанием музыки.

Лес, сад, поезд, раскрытие тайн

В его фотоработах много места уделено Дербышкам. В одном из интервью Мухаметзянов говорит, что этот район напоминает ему Менделеевск: та же железная дорога, тот же сталинский ампир. Силкиной художника посоветовали как «амбассадора Дербышек». А режиссер хотела проверить на прочность городскую легенду: мол, этот район был поселением дервишей. Поэтому и получил такое название.

Так что, взяв камеру, режиссер с гидом отправляются в путешествие, в котором много монологов, советского безвременья и шороха деревьев. Мартин показывает Дербышки с верхних этажей, рассказывает, что с нулевых все население района разделилось на неформалов и гопников. Ведет к церквям, озеру Комсомольское, которое только проходит этап реновирования и превращения в рекреационную территорию.

После направляется в лес с лыжной базой, рассуждая, что даже местные пожилые люди считают, что в этих лесах обитали дервиши, монахи, «и постигали какие-то свои вещи».

Ставит свой трек про лес. Наконец, приводит к некоему саду, построенному бомжом: здесь есть своя Тукаевская мечеть, а один из элементов декора — журналы «Казан утлары». К Мартину присоединяется товарищ, они встречают знакомых, наблюдают за поездом.

А в конце, словно Учитель, Мухаметзянова встречает историк и коллекционер Григорий Ивойлов, который говорит, что вся легенда про дервишей была придумана в 70—80-е годы прошлого века, когда местная интеллигенция встроилась в среду Казани. А все истории от пенсионеров — это усвоенные воспоминания. Мухаметзянов возвращается в квартиру в районе Чеховского рынка, включает полученную в Дербышках лампу. День прошел не зря.