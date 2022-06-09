В казанском Кремле рассказали о работе по введению льготных проездных для студентов Татарстана

Фото: Максим Платонов

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, отвечая на вопрос «Реального времени», рассказала о том, как будут вводиться льготные проездные на общественный транспорт для студентов республики:

— Если профильный министр об этом заявил, очевидно, у него есть какие-то разработки. Вы знаете, что этот вопрос мы неоднократно поднимали, подключены вузы к этой работе, выделены гранты для студенческой молодежи, которая нуждается в этом, потому что вопросы обеспечения грантами и возможности предоставить бесплатного проезда исходят из категоричности. То есть это работа профильных министерств. Но если министр об этом заявил, значит, он уже ведет какую-то работу в этой части, — заявила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

24 января заместитель министра по делам молодежи Татарстана Софья Мустафина заявила, что в республике выбрали почти 6 тысяч студентов, которые получат транспортные гранты.

Некоторые из них уже получили выплату. В этом году на проект «Транспортный грант» выделили 60 млн рублей. Чтобы претендовать на грант, нужно быть отличником и социально активным студентом. После конкурса студенты получают карту, на которую в дальнейшем приходит определенная сумма. Для Казани, например, она составляет 11 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в конце декабря зампредседателя Комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков направил депутатские запросы премьер-министру Татарстана Алексею Песошину, министру по делам молодежи РТ Тимуру Сулейманову и президенту «Лиги студентов РТ» Руфату Киямову по поводу транспортного гранта для студентов. Он предложил властям изменить положение конкурса, перераспределив квоты в равных пропорциях.



Максим Кокунин