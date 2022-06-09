Эдуард Фаттахов возглавит администрацию Центрального района Челнов

В Набережных Челнах подвели итоги конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Центрального района. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

В результате оценки кандидатов депутата Горсовета Набережных Челнов четвертого созыва, руководителя местного отделения Пенсионного фонда Эдуарда Фаттахова рекомендовали для назначения на должность главы администрации Центрального района города.

Фото: соцсети

Бывший глава района Искандар Галимов скончался в апреле. Он ушел из жизни во время Авачинского лыжного марафона на Камчатке. Перед стартом Галимов не жаловался на состояние здоровья. Он почувствовал себя плохо после того, как прошел примерно 40 км трассы. Медикам не удалось спасти его жизнь.



Мэрия Челнов объявила о конкурсе на должность главы Центрального района в мае. Назначенцу обещают заработную плату от 41 до 49 тысяч рублей и ненормированный рабочий день, а еще командировки, которые будут занимать 30% служебного времени



Татьяна Леухина