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В Казани не осталось вакцины «Спутник Лайт»

10:18, 09.06.2022 1
В Казани не осталось вакцины «Спутник Лайт»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В столице Татарстана не осталось вакцины «Спутник Лайт». Это следует из данных чат-бота «Вакцинация Казань» в Telegram по состоянию на утро 9 июня.

Бот показывает, что казанцам доступны вакцины «КовиВак», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В Управлении здравоохранения по Казани пообещали уточнить информацию.

Фото: скриншот

На минувших выходных министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране пока сохраняется рекомендация ревакцинироваться от COVID-19 раз в шесть месяцев. Для ревакцинации доступны «Спутник V» и «Спутник Лайт». Прививаться нужно одним из компонентов препарата, это разрешено.

Как подсчитало «Реальное время», в Татарстане с начала марта уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал на 25,1%. По состоянию на 3 июня, в республике он достигает 27,6%.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:42
    зачем??нет нет и хорошо,
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