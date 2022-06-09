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В Татарстане работают 59 банков — это много или мало?

18:15, 09.06.2022 2
В Татарстане работают 59 банков — это много или мало?

В Татарстане на сегодняшний день работают 59 банков. Об этом сообщил управляющий отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского управления ЦБ Марат Шарифуллин.

В целом в финансовых организациях граждане хранят порядка 770 млрд рублей.

Шарифуллин также заверил, что банковская система республики стабильна.

59 банков — это?

  • 17,8% от общего числа банков в России — на 1 мая 2022 года, согласно данным ЦБ, в стране действует 331 кредитная организация. Из них 229 банков с универсальной лицензией, 102 — с базовой.
  • Почти в пять раз больше зарегистрированных в Татарстане банков — 12.
  • Столько же банков работает в Новосибирской области.
  • На восемь банков больше, чем в Рязанской области — 51.
  • В 3,7 раза меньше, чем в Москве — согласно открытым данным, там действуют 219 банков.
  • На 17 больше, чем в Калининграде — 42 банка.
  • В 1,8 раза меньше, чем в Петербурге — 110 банков.
  • На 26 банков больше, чем в Чувашии — 33.
  • На 13 больше, чем в Башкирии — 46 кредитных организаций.
Дарья Пинегина
ЭкономикаБанки Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:42
    из них я пользуюсь услугами 3
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  • Анонимно 18:42
    населению хватит
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