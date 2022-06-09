В Татарстане работают 59 банков — это много или мало?
В Татарстане на сегодняшний день работают 59 банков. Об этом сообщил управляющий отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского управления ЦБ Марат Шарифуллин.
В целом в финансовых организациях граждане хранят порядка 770 млрд рублей.
Шарифуллин также заверил, что банковская система республики стабильна.
59 банков — это?
- 17,8% от общего числа банков в России — на 1 мая 2022 года, согласно данным ЦБ, в стране действует 331 кредитная организация. Из них 229 банков с универсальной лицензией, 102 — с базовой.
- Почти в пять раз больше зарегистрированных в Татарстане банков — 12.
- Столько же банков работает в Новосибирской области.
- На восемь банков больше, чем в Рязанской области — 51.
- В 3,7 раза меньше, чем в Москве — согласно открытым данным, там действуют 219 банков.
- На 17 больше, чем в Калининграде — 42 банка.
- В 1,8 раза меньше, чем в Петербурге — 110 банков.
- На 26 банков больше, чем в Чувашии — 33.
- На 13 больше, чем в Башкирии — 46 кредитных организаций.
Дарья ПинегинаЭкономикаБанки Татарстан
комментарии