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Вакцина «Спутник Лайт» последний раз поступала в Казань в январе

12:06, 09.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вакцина «Спутник Лайт» последний раз поступала в Казань в январе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казань вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» последний раз поступила 22 января. На сегодняшний день препарат в медучреждениях города закончился, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления здравоохранения по городу.

В наличии имеется достаточное количество вакцины «Спутник V». В соответствии с методическими указаниями для ревакцинации используются любые вакцины против COVID-19 — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V». Они в наличии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В горздраве подчеркнули, что первый компонент вакцины «Спутник V» соответствует «Спутнику Лайт». Кроме того, в преддверии отпусков там напомнили, что при посещении зарубежных стран, принимающая сторона учитывает только сертификаты вакцинации «Спутником V».

Информация о том, что вакцины «Спутник Лайт» нет в наличии, появилась в чат-боте «Вакцинация Казань» в Telegram.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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