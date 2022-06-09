В праздничные выходные в Татарстане пройдут дожди

Фото: Максим Платонов

В праздничные выходные в Татарстане ожидается дождливая, но теплая погода. В начале следующей недели потеплеет до +26 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Ночью в пятницу, 10 июня, существенных осадков в Татарстане не ожидается, температура составит от +9 до +14 градусов. Днем синоптики прогнозируют местами небольшой дождь и от +21 до +26°С.

В субботу, 11 июня, в Татарстане ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью прогнозируется +10..+15 градусов, днем — от +20 до +25.

В День России, 12 июня, ночью преимущественно в восточных районах Татарстана пройдет небольшой дождь, температуры составят от +8 до +13 градусов. Днем в воскресенье осадки маловероятны, воздух прогреется до +15..+20°С.

Фото: Олег Тихонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 13 и 14 июня, существенных осадков в республике не ожидается. Днем в понедельник потеплеет до +19..+24 градусов, а во вторник до +21..+26.



Сегодня Татарстан находится в тыловой части уходящего дальше на восток циклона. Местами ожидаются небольшие дожди, предупреждают синоптики. В полдень зафиксировано +15..+22 градуса.

Напомним, на этой неделе в Татарстане объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 июня. На республику обрушились ливни, грозы и сильный ветер.

Татьяна Демина