Директор Елабужского музея-заповедника стала лауреатом госпремии в области литературы и искусства
Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко стала лауреатом госпремии России в области литературы и искусства. Указ подписан президентом страны Владимиром Путиным.
Почетное звание лауреата государственной премии в области литературы и искусства присуждено Руденко за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России. Она стала первым деятелем культуры Татарстана за последние 16 лет, получившим эту высокую награду, обратили внимание в Министерстве культуры республики.
Госпремия в области литературы и искусства также присуждена художнику Павлу Никонову за вклад в развитие отечественного и мирового изобразительного искусства и директору Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктору Москвину за просветительскую деятельность по возвращению, сохранению и популяризации наследия русской эмиграции.
Гульзада Руденко — заслуженный работник культуры Татарстана и России, лауреат премии Правительства страны в области культуры. Входит в президиумы Ассоциации музеев республики, Союза музеев России и Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ).
комментарии
Музеи Елабуги просто прекрасны!
Дальнейших успехов!