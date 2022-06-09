Директор Елабужского музея-заповедника стала лауреатом госпремии в области литературы и искусства

Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко стала лауреатом госпремии России в области литературы и искусства. Указ подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Почетное звание лауреата государственной премии в области литературы и искусства присуждено Руденко за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России. Она стала первым деятелем культуры Татарстана за последние 16 лет, получившим эту высокую награду, обратили внимание в Министерстве культуры республики.

Госпремия в области литературы и искусства также присуждена художнику Павлу Никонову за вклад в развитие отечественного и мирового изобразительного искусства и директору Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктору Москвину за просветительскую деятельность по возвращению, сохранению и популяризации наследия русской эмиграции.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Гульзада Руденко — заслуженный работник культуры Татарстана и России, лауреат премии Правительства страны в области культуры. Входит в президиумы Ассоциации музеев республики, Союза музеев России и Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ).



Татьяна Демина