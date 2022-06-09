Украина ввела санкции против и.о. ректора КФУ Дмитрия Таюрского
Украина ввела санкции против 261 ректора университетов России. Среди них и.о. руководителя КФУ Дмитрий Таюрский.
— Таюрський Дмитро Альбертович (Tayurskiy Dmitriy) (російською мовою — Таюрский Дмитрий Альбертович), народився 23 жовтня 1963 року (Казань), в.о. ректора Казанського (Приволзького) федерального університету, — указано в документе.
Власти Украины ввели временные ограничения на право пользования имуществом, вывод капиталов за пределы страны, а также приостановили выполнение любых экономических и финансовых обязательств.
Вместе с этим среди запретов значится запрет на передачу ректору прав на интеллектуальную собственность, лишение государственных наград Украины и запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Также Украина ввела санкции против всего правительства России. В список попали президент страны Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы министерств и ведомств.
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