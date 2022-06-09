Украина ввела санкции против и.о. ректора КФУ Дмитрия Таюрского

Фото: Максим Платонов

Украина ввела санкции против 261 ректора университетов России. Среди них и.о. руководителя КФУ Дмитрий Таюрский.

— Таюрський Дмитро Альбертович (Tayurskiy Dmitriy) (російською мовою — Таюрский Дмитрий Альбертович), народився 23 жовтня 1963 року (Казань), в.о. ректора Казанського (Приволзького) федерального університету, — указано в документе.

Власти Украины ввели временные ограничения на право пользования имуществом, вывод капиталов за пределы страны, а также приостановили выполнение любых экономических и финансовых обязательств.

Фото: Максим Платонов

Вместе с этим среди запретов значится запрет на передачу ректору прав на интеллектуальную собственность, лишение государственных наград Украины и запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Также Украина ввела санкции против всего правительства России. В список попали президент страны Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы министерств и ведомств.

Артем Гафаров