Путин заявил, что через десять лет Россия будет жить лучше

Президент России Владимир Путин заявил, что через десять лет качество жизни в стране будет значительно лучше. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, первостепенной задачей для страны является демография, он отметил, что граждан «должно быть больше и они должны быть здоровы».

Он отметил, что успеха в данных вопросах можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике и квантовых технологиях.

Фото: Максим Платонов

6 июня глава государства рассказал, что текущее десятилетие станет для России периодом укрепления экономического суверенитета. В стране планируется в ускоренном темпе развивать собственную инфраструктурную и технологическую базу.

Владимир Путин также добавил, что в 2020-е годы в России ожидается качественное повышение уровня подготовки специалистов. Планируется сформировать независимую и эффективную финансовую систему.



Максим Кокунин