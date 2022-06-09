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Путин заявил, что через десять лет Россия будет жить лучше

17:50, 09.06.2022 2
Путин заявил, что через десять лет Россия будет жить лучше
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что через десять лет качество жизни в стране будет значительно лучше. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, первостепенной задачей для страны является демография, он отметил, что граждан «должно быть больше и они должны быть здоровы».

Он отметил, что успеха в данных вопросах можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике и квантовых технологиях.

Фото: Максим Платонов

6 июня глава государства рассказал, что текущее десятилетие станет для России периодом укрепления экономического суверенитета. В стране планируется в ускоренном темпе развивать собственную инфраструктурную и технологическую базу.

Владимир Путин также добавил, что в 2020-е годы в России ожидается качественное повышение уровня подготовки специалистов. Планируется сформировать независимую и эффективную финансовую систему.

Максим Кокунин
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:03
    Когда только наступят эти 10 лет...
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  • Анонимно 18:16
    Генсеки что-то тоже обещали жить при коммунизме, а оно вот как вышло

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