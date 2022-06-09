Минобороны России сообщило об уничтожении учебного центра ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили учебный центр ВСУ, где проходили подготовку иностранные наемники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ракетчики и артиллеристы уничтожили две установки РСЗО «Град» и хранилище топлива для военной техники в Николаевской области. Российские ПВО сбили украинский Су-25 и перехватили ракету «Точка-У».

Фото: кадр видео Минобороны России

С начала спецоперации уничтожены 1 163 БЛА и 3 471 единица бронетехники ВСУ, передает ТАСС. Кроме того, саперы приступили к разминированию нацпарка «Святые горы» в ДНР.

8 июня российское военное ведомство сообщило о значительных потерях в живой силе, вооружении и технике украинской группировки в Донбассе. Только в ходе освобождения Святогорска в ДНР за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, 36 орудий и минометов, 15 боевых бронемашин, 6 танков и 4 установки «Град».



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Татьяна Леухина