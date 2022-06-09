Камиль Исхаков: «Исторически много татар переехало на Донбасс. У многих наших людей корни идут оттуда»

Фото: Олег Тихонов

«Мы с Донецком действительно сошлись»

В 2002 году Казань и Донецк стали городами-побратимами. Для этого была важная историческая причина — в свое время большое количество татар переехали на работу в Донецк и на Донбасс. Этим с «Реальным временем» поделился экс-мэр Казани Камиль Исхаков.

— Мы с Донецком действительно сошлись, я ездил туда, мы этим вопросом занимались. Исторически очень много татар переехало в свое время из Татарстана на работу в Донецк, на Донбасс. По нашим специальностям наши люди поехали туда работать. У многих наших людей корни идут оттуда, — рассказал он.

В Донецкой и Луганских Народных Республик на протяжении долгого периода времени проживает большая татарская диаспора. Как рассказывал «Реальному времени» житель Донбасса Руслан Илькаев, у многих татар там корни из Мордовии. Он предположил, что на Украину они селились в послевоенные годы.

Фото: Ринат Назметдинов

Здесь могли быть не только личные, но и очень важные демографические и политические мотивы. Украины была приграничной территорий Советского Союза и понесла очень большой урон в самом начале Великой Отечественной войны, Киевский котел 1941 года был наиболее крупномасштабным военным окружением за всю кампанию.

По данным историков, война забрала с собой пятую часть всего населения Украины. 1,3 миллиона украинцев погибли на полях сражений, примерно столько же — в концентрационных лагерях. После войны на территории страны власти Советского Союза провели операцию «Запад» по переселению населения Западной Украины вглубь страны для ослабления и уничтожения националистического движения.

При этом, согласно исследованиям, еще в 1933 году на Украину переселяли население Польши, Белоруссии и России, а в послевоенные годы многие отправились туда для восстановления разрушенной войной страны.

«Потом появился еще повод — это Ринат Ахметов»

Вторым поводом для укрепления взаимоотношений Казани и Донецка стал спорт. С 1996 года президентом футбольного клуба «Шахтер» является рожденный в Донецке татарин Ринах Ахметов.

— Потом появился еще повод — это Ринат Ахметов, которые приезжал к нам сюда. И мы с ним сошлись на базе, в том числе, [футбольного клуба] «Шахтер». Потом он построил великолепный большой стадион [«Донбасс Арена»] в Донецке. Мы тогда еще далеки были от этого — тоже опыт перенимали, — поделился Камиль Исхаков.

Футбольный клуб «Шахтер» всегда был гордостью Донбасса. За свою историю, с 1936 года, команда 13 раз завоевывала статус чемпиона Украины и столько же раз становилась обладателем Кубка страны. Девять раз клуб становился победителем в Суперкубке Украины и четыре раза забирал себе Кубок СССР.

Стадион «Донбасс Арена». Фото: ru.wikipedia.org

С 2009 по 2014 года «Шахтер» проводил свои домашние матчи на одном из крупнейших стадионов Европы — «Донбасс Арене». После начала военных действий на востоке Украины клуб несколько раз менял место базирования: сначала он переехал во Львов, потом в Харьков, а с мая 2020 года обосновался в НСК «Олимпийский» в Киеве.

Стадион «Донбасс Арена» наивысшей — четвертой категорией рейтинга УЕФА. Он был заложен 2006 году, строительство завершилось в 2009-м. Создан он был по инициативе и поддержке президента «Шахтера» Рината Ахметова, стройка обошлась в $400 миллионов.

Артем Гафаров