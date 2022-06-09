На востоке Татарстана за трое суток выпала месячная норма осадков

Фото: Олег Тихонов (архив)

За трое суток на востоке Татарстана из-за сильных дождей выпала месячная норма осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В некоторых районах Татарстана месячная норма осадков и вовсе оказалась превышена. Их список не приводится.

В Гидрометцентре Татарстана объяснили, что в последние дни погоду в регионе определял активный южный циклон — установилась прохладная погода с дождями, в восточных районах с сильными. Наблюдался сильный ветер порывами до 15—20 м/с, днем и вечером 7 июня в отдельных районах до 23 м/с.

8 июня из-за дождей и плотной облачности максимальные температуры составили +12..+16 градусов. Среднесуточные температуры в Татарстане оказались на 4—6 градусов ниже многолетних значений, заявили в Гидрометцентре.

Фото: Олег Тихонов (архив)

На этой неделе в селе Ядыгерь Кукморского района Татарстана сильный ливень буквально за 15 минут уничтожил посевы овощей и кукурузы. Вода проникла даже в теплицы, уничтожив будущий урожай огурцов и томатов. Жители села рассказали, что такого потопа они не припомнят с 1977 года.



По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в праздничные выходные в республике ожидается дождливая, но теплая погода. В начале следующей неделе потеплеет до +26 градусов.

В День России, 12 июня, ночью преимущественно в восточных районах Татарстана пройдет небольшой дождь, температуры составят от +8 до +13 градусов. Днем в воскресенье осадки маловероятны, воздух прогреется до +15..+20°С.

Татьяна Демина