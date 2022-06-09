В Татарстане оборот розничной торговли вырос на 13%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам января - апреля 2022 года оборот розничной торговли превысил 381 миллиард рублей. Это 99,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года.



По данным Татарстанстата, оборот розничной торговли по итогам первых четырех месяцев 2021-го оценивался в 332 миллиарда рублей. Таким образом, он вырос на 13,1%.

Большая доля приходится на непродовольственные товары — 221,4 миллиарда рублей, или 55,4%. По сравнению с январем — апрелем 2022 года оборот розничной торговли непродовольственными товарами в Татарстане вырос на 11,1%.

На продукты питания, включая напитки и табачные изделия, в обороте розничной торговли в начале 2022-го в Татарстане пришлось 170,3 миллиарда рублей, или 44,6%. По сравнению с январем — апрелем прошлого года показатель вырос на 14,5%.

Заместитель премьер-министра республики — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказывал, что в республике оборот розничной торговли в апреле 2022-го снизился на 10% относительного прошлого года. Он объяснил это снижением продаж непродовольственных товаров преимущественно импортного производства. В частности, это касается продаж автомобилей и запчастей, одежды, обуви, фармацевтической продукции, бытовой техники и смартфонов.

По данным Татарстанстата, оборот розничной торговли в апреле оценивается в 95 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2021-го он вырос на 8,5%. Согласно данным статистического ведомства, за первые четыре месяца прошлого года оборот розничной торговли составлял 87 миллиардов рублей.

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» писало, что по итогам первого квартала 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 286,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос почти на 15%.

Напомним, в 2021 году оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,086 триллиона рублей. Это на 7,8% больше, чем в 2020 году. Из этой суммы 464,8 млрд рублей пришлись на пищевые продукты, напитки и табачные изделия, больше 621 млрд рублей — на непродовольственные товары.



Татьяна Демина