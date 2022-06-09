Китайский производитель вейпов устроил облаву на тысячу продавцов

Две электронные сигареты и иск на 100 тысяч

Китайская компания, специализирующаяся на производстве вейпов, «Бэйцзин Масккинг Технолоджи Девелопмент Ко. Лтд.» обратилась в Арбитражный суд Татарстана с иском к индивидуальному предпринимателю Юсуповой Гулие Ильгизаровне из Казани о взыскании 100 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав. Судебное уведомление, направленное в адрес ответчика, вернулось почтой обратно, и слушание дела прошло без участия сторон.

Как следует из материалов дела, компания из Пекина является правообладателем товарного знака №774830 (Maskking). Истец зафиксировал два случая, когда казанский предприниматель реализовал товары под тем же брендом. В сентябре прошлого года в двух торговых точках Казани на Айдарова, 8а и Ленинградской, 27 были проданы электронные сигареты в картонной коробке. «На товаре содержится обозначение, являющееся тождественным товарному знаку истца №774830 (Maskking)», — говорится в материалах дела.

Оба раза цена составляла 585 рублей. Китайская компания представила и видеозапись момента реализации ответчиком контрафактного товара.



Производитель вейпов направил казанскому предпринимателю претензию с требованием добровольно возместить причиненный ущерб в виде компенсации по факту нарушения исключительных прав. Однако ответа не последовало и урегулировать конфликт в досудебном порядке не удалось.

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Суд снизил сумму компенсации

В ходе разбирательства было подтверждено, что товарный знак зарегистрирован и действительно принадлежит китайской компании, а ИП Юсупова использовала его без согласования с владельцем.

В обоснование размера заявленной компенсации «Бэйцзин Масккинг Технолоджи Девелопмент Ко. Лтд.» ссылается на следующие обстоятельства. Истец является профессиональным производителем электронных сигарет, а бренд широко известен на рынке, который набирает свою популярность, при этом распространение контрафактной продукции негативно влияет на потребительский спрос. Контрафакт — низкокачественный товар, в связи с чем может быть нанесен вред здоровью потребителя.

Однако суд пришел к выводу, что заявленный истцом размер компенсации — 100 тысяч рублей за один факт нарушения исключительных прав на товарный знак — не отвечает принципу разумного и справедливого подхода к определению размера компенсации. Суд посчитал, что две продажи на общую сумму чуть больше тысячи рублей не причинили значительного ущерба интересам правообладателя и данное нарушение трудно назвать грубым. Кроме того, суд учел, что это первое подобное нарушение со стороны предпринимателя, и снизил размер компенсации до 10 тысяч рублей.

Фото: tatarstan.arbitr.ru

Доводы истца о распространении ответчиком партий контрафакта неизвестного объема и частоты поставок документально не подтверждены, так что иск был удовлетворен лишь частично — на 10 тысяч рублей в виде компенсации и судебных издержек.

Китайская компания «Бэйцзин Масккинг Технолоджи Девелопмент Ко. Лтд.» подала аналогичные иски с требованием компенсации за нарушение исключительных прав еще к десяткам татарстанских предпринимателей (71), а всего по России у производителя вейпов 1183 подобных дела.

Запрашиваемая сумма компенсации по всем одна и та же — 100 тысяч рублей. Но арбитражи, как правило, удовлетворяет иски лишь частично, снижая размер денежного возмещения. Так, 25 апреля 2021 года, согласно решению суда, ИП Ильясов из Нижнекамска должен был выплатить китайской компании 20 тысяч рублей за свое нарушение.

Эмиль Зиянгиров