Эрдоган объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах президента Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что выдвигает свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выборы в Турции состоятся в июне 2023 года. Они одновременно станут президентскими и парламентскими. Эрдоган будет выдвигаться от «Альянса народа», сформированного из правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД).

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5 июня в Казахстане началось голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию. Всего функционировали свыше 10 тысяч участков. За пределами страны, в 52 государствах, работали 65 участковых комиссий.



Дарья Акимова