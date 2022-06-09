В Татарстане сформировали штаб по кибербезопасности республики

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане сформировали штаб по кибербезопасности республики. Распоряжение о его создании подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Руководителем штаба назначили главу Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина. Всего в него вошли 22 человека.

Штабу поручено организовать информирование органов государственной власти Татарстана о мероприятиях по обеспечению информационной безопасности и отчетность о компьютерных инцидентах в этой сфере.

Вице-премьеру — руководителю аппарата кабмина Татарстана Шамиля Гафарова организовывать работы по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты.

Фото: Максим Платонов

Накануне сайты президента Татарстана, Госсовета и ведомств республики подверглись DDoS-атаке. На данный момент они работают в штатном режиме.

Региональный штаб по кибербезопасности в марте создала Башкирия. Он должен обеспечивать «информационную безопасность, координацию деятельности и организацию функционирования системы отчетности по инцидентам в области кибербезопасности».

Татьяна Демина