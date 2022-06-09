В казанском Кремле прокомментировали идею ввести в Татарстане «тихий час»

В казанском Кремле прокомментировали идею установить в Татарстане «тихий час» в дневное время. Как заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, если у жителей есть такой запрос, то его надо удовлетворить.

— Как бы мы ни относились к этой инициативе, мы же понимаем, что задача парламентариев — это отражать интересы населения. Если у общества, у жителей нашей республики, есть такой запрос, преобладает такой запрос, то, значит, он должен быть удовлетворен. Значит, они должны найти какие-то законодательные правильные формы, чтобы обеспечить людям возможность того, что они запрашивают, — заявила представитель казанского Кремля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, что в Татарстане может появиться «тихий час», стало известно на этой неделе. В Госсовете республики рассказали, что установить его просят сами жители — обращения от них поступают как в местные органы власти, так и в парламент.

Подобный «тихий час» в Татарстане обсуждался в 2018 году по просьбе «кормящих мам». Предполагалось, что в первую очередь запрет распространится на жилые дома и придомовые территории и коснется тех, кто занимается строительством, ремонтом или просто любит слушать громкую музыку. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина