Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против российского лидера Владимира Путина и многих других официальных лиц страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Санкции также введены против министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьеров Андрея Белоусова и Татьяны Голиковой. Помимо них, под ограничительные меры попали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Решетников, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак, Марат Хуснуллин и многие другие.

Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Они подразумевают блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Фото: wikipedia.org

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также в черный список ЕС попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

В мае против 12 россиян ввела санкции Великобритания. В списке оказалась бывшая жена президента России Владимира Путина — Людмила Очеретная. Под ограничительные меры также попали Алина Кабаева, двоюродный брат российского лидера Игорь Путин и другие.

В апреле США объявили о введении санкций в отношении «взрослых детей» президента России Владимира Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России, кроме того, против премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Полные блокирующие санкции ввели против Сбербанка и «Альфа-банка».



Дарья Акимова