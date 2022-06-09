Совокупная сумма вкладов в банках Татарстана составляет 269,3 млрд рублей
Совокупная сумма вкладов в банках Татарстана составляет 269,3 млрд рублей. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.
Согласно данным АСВ, в Татарстане зарегистрировано 12 банков. В них открыто 2,45 миллиона вкладов. В совокупности они составляют 269,3 млрд рублей. Средний размер застрахованного вклада — 211 тыс. рублей.
Напомним, система страхования вкладов в России распространяется на депозиты физлиц (максимальная сумма возмещения по вкладам — 1,4 миллиона рублей, до 10 миллионов рублей в особых жизненных ситуациях), ИП, субъектов малого предпринимательства, отдельных категорий некоммерческих организаций и объединений граждан социальной направленности.
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