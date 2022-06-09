Власти Казани утвердили названия станций второй линии метро
В Казани утвердили названия строящихся станций второй линии метрополитена. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
- Станция, расположенной по улице Юлиуса Фучика получила название «100-летие ТАССР»
- Станция, расположенной в районе остановки городского пассажирского
транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика будет называться «Академическая»
- Станции метро на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинская присвоили наименование «Зилант»
- Станция, расположенная по проспекту Альберта Камалеева будет носить название «Тулпар — Тулпар».
В прошлом году эксперты — краеведы, архитекторы, культурологи и другие специалисты — обсуждали самые популярные названия для новых станции метро.
Для станции на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском чаще всего предлагались названия: «Юбилейная», «Азино», «Сабантуй», «Чишмяле» и «Советская». Станцию метро возле торгового комплекса «Мега» хотели назвать «Тулпар», «Яратам», «Южной» или «Научной», «Кара Алтын», «Музыкальная» и «Станция Альберта Камалеева».
В феврале этого года в Казани завершился опрос по выбору названий новых станций второй линии метрополитена. В нем приняли участие больше пяти тысяч горожан.
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