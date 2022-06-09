Власти Казани утвердили названия станций второй линии метро

В Казани утвердили названия строящихся станций второй линии метрополитена. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.



Станция, расположенной по улице Юлиуса Фучика получила название «100-летие ТАССР»

Станция, расположенной в районе остановки городского пассажирского

транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика будет называться «Академическая»

транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика будет называться «Академическая» Станции метро на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинская присвоили наименование «Зилант»

Станция, расположенная по проспекту Альберта Камалеева будет носить название «Тулпар — Тулпар».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году эксперты — краеведы, архитекторы, культурологи и другие специалисты — обсуждали самые популярные названия для новых станции метро.

Для станции на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском чаще всего предлагались названия: «Юбилейная», «Азино», «Сабантуй», «Чишмяле» и «Советская». Станцию метро возле торгового комплекса «Мега» хотели назвать «Тулпар», «Яратам», «Южной» или «Научной», «Кара Алтын», «Музыкальная» и «Станция Альберта Камалеева».



В феврале этого года в Казани завершился опрос по выбору названий новых станций второй линии метрополитена. В нем приняли участие больше пяти тысяч горожан.



Татьяна Леухина