Сменившая McDonald’s сеть ресторанов показала новый логотип

Сеть заведений быстрого питания, которая заменит McDonald's, показала новый логотип. Об этом сообщают «Известия».

На эмблеме ресторана будут изображены две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Отмечается, что зеленый фон, на котором расположены предметы, символизирует качество продукции и обслуживания. Кроме того, с сегодняшнего дня сеть общественного питания запускает новую рекламную кампанию с использованием данного товарного знака.

2 июня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's.



Как считают в ФАС, данная сделка не ограничит конкуренцию на рынке услуг общественного питания. В результате сохранятся рабочие места для персонала, также будет обеспечена дальнейшая деятельность организации в пределах российской территории.



Напомним, 19 мая бизнесмен Александр Говор получил 100% ООО «Клуб Отель». Он приобрел все ресторанное портфолио российского McDonald's и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.



McDonald's объявил о приостановке работы своих ресторанов в России в начале марта, спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине. В сообщении компании указывалось, что она продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников зарплату. В России насчитывается 850 ресторанов McDonald's. 16 мая компания заявила о полном уходе с российского рынка.



Максим Кокунин