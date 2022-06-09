«Эдельвейс» требует 21 млн рублей с вертолетчика, обвиняемого в смерти Айрата Хайруллина

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня в Лаишевском райсуде Татарстана началось рассмотрение по существу дела командира вертолета Bell-407 и замгендиректора компании «ВостокАэроТранс» Жавдата Сулейманова. Он управлял вертолетом, при крушении которого 7 февраля 2020 года на Куйбышевском водохранилище погиб политик и бизнесмен Айрат Хайруллин.



Как передает с места журналист «Реального времени», новый представитель потерпевшего ЗАО «Эдельвейс Корпорейшен» Лариса Губанова попросила суд приобщить к делу иск компании-собственника вертолета на 21 млн 215 тысяч рублей. Обоснование этой суммы пока в суде не прозвучало. На следствии эта компания оценила ущерб от полного уничтожения транспортного средства в 2 миллиона долларов США, что эквивалентно 125,6 млн рублей на день трагедии.

Судья приобщил иск. После чего адвокат потерпевших Марат Мухтаров заявил ходатайство о наложении ареста на имущества обвиняемого Жаудата Сулейманова. Речь идет о квартире и гараже в Набережных Челнах. Председательствующий поначалу был против рассмотрения ходатайства: «Мы еще со стоимостью не определились. Там в материалах дела пять разных документов имеется о стоимости этого вертолета».

Губанова обосновала — ранее Московский райсуд Казани уже накладывал арест на имущество Сулейманова, однако срок ареста уже истек.

Интересы семьи покойного представляет его сын Амир Хайруллин.



Еще на следствии обвиняемый пилот заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, однако на прошлом заседании потерпевшая сторона его не поддержала — попросила время, чтобы урегулировать вопрос о компенсации. Председательствующий судья Фирдавис Фазлиев принял решение прекратить особый порядок и рассмотреть дело по существу, с допросами потерпевших, свидетелей, экспертов и подсудимого, а также исследованием доказательств.

В основу обвинения легли результаты расследования Межгосударственного авиационного комитета, которое завершилось 3 февраля 2022 года.

По версии следствия, Сулейманов при выполнении полетного задания нарушил правила движения и безопасной эксплуатации на воздушном транспорте, которые по неосторожности повлекли смерть человека и ущерб в крупном размере (ч.2 ст. 263 УК РФ). А именно: проигнорировал неблагоприятные и опасные для продолжения полета погодные условия — не повернул машину назад, не попробовал подобрать с воздуха площадку для посадки, не переключился на управление вертолета только по приборам, а принял решение продолжить полет по запланированному маршруту — от села Левашово Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.

В результате при снижении в условиях, не отвечающих требованиям визуальных полетов, командир воздушного судна «потерял пространственную ориентировку, упустил контроль за высотой и допустил неконтролируемое снижение вертолета, что привело к его столкновению с замерзшей поверхностью водохранилища».

