При посадке в Сочи загорелось шасси у самолета из Казани

При посадке самолета, прибывшего в Сочи из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной сфере.

По его словам, в самолете находился 191 человек. Всех пассажиров из него эвакуировали, пострадавших нет.

По информации пресс-службы аэропорта Сочи, возгорание шасси уже потушено. Они также подтвердили отсутствие пострадавших в ЧП. Сочинский аэропорт продолжает работу в штатном режиме, несмотря на инцидент.

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе в Международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолет, следовавший рейсом Москва — Ташкент. Причиной стало плохое самочувствие пассажира борта. Его госпитализировали в казанскую больницу.

Дарья Акимова