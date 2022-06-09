При посадке в Сочи загорелось шасси у самолета из Казани
При посадке самолета, прибывшего в Сочи из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной сфере.
По его словам, в самолете находился 191 человек. Всех пассажиров из него эвакуировали, пострадавших нет.
По информации пресс-службы аэропорта Сочи, возгорание шасси уже потушено. Они также подтвердили отсутствие пострадавших в ЧП. Сочинский аэропорт продолжает работу в штатном режиме, несмотря на инцидент.
В январе в Международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолет, следовавший рейсом Москва — Ташкент. Причиной стало плохое самочувствие пассажира борта. Его госпитализировали в казанскую больницу.
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