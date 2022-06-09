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УФАС по Татарстану обвинило Полину Гагарину в нарушении закона о рекламе

17:28, 09.06.2022 1
УФАС по Татарстану обвинило Полину Гагарину в нарушении закона о рекламе
Фото: commons.wikimedia.org

Федеральная антимонопольная служба Татарстана обвинила певицу Полину Гагарину в нарушении законодательства о рекламе.

— Реклама музыкального шоу с участием артистки, назначенного на 19 апреля 2022 года, распространялась с нарушением части 10.1 статьи 5 федерального закона «О рекламе», — сообщает ведомство.

Нарушение, о котором идет речь, заключается в отсутствии возрастной маркировки при показе рекламы.

Фото: Роман Хасаев

Изначально по этому делу проходила неназванная московская компания, которая сообщила, что непосредственным заказчиком рекламы выступила певица.

В указанную дату Полина Гагарина выступала на «Татнефть Арене» в рамках большого музыкального шоу «Обезоружена». Частью представления стали балет, а также уникальные наряды для артистки и ее команды, которые создали известные российские дизайнеры.

Артем Гафаров
ОбществоКультура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:17
    Когда УФАС с ворьем, монополизировавшим всё в РТ, будет бороться?
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