Управление МВД по Набережным Челнам возглавил Айрат Ханбиков

Фото: 16.мвд.рф

Управление МВД России по Набережным Челнам возглавил полковник полиции Айрат Ханбиков. Министр внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин представил его личному составу ведомства.

— Айрата Равиловича все прекрасно знают и в республике, и в МВД, он опытный и достойный руководитель. Думаю, что у Айрата Равиловича при поддержке коллектива, при поддержке силовых структур, суда получится максимально быстро адаптироваться к условиям и особенностям Набережных Челнов, — заявил Артем Хохорин.

Фото: 16.мвд.рф

До назначения на пост начальника УМВД России по Набережным Челнам Айрат Ханбиков с ноября 2015 года возглавлял ОМВД России по Зеленодольскому району, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

До этого он работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска Буинского РОВД РТ, старшим оперуполномоченным группы ОМ п. Б. Бюрганы Буинского ГРОВД, начальником изолятора временного содержания Буинского ГРОВД РТ. Занимал пост первого заместителя начальника отдела — начальника криминальной милиции Буинского ОВД МВД по Татарстану.

Фото: 16.мвд.рф

Айрат Ханбиков награжден медалями МВД России «За отличие в службе» I, II и III степени, памятными юбилейными медалями «200 лет МВД России», нагрудными знаками «За отличную службу в МВД по РТ», «Почетный сотрудник МВД по РТ», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения». Имеет почетное звание «Заслуженный сотрудник МВД по РТ».

Ханбиков сменил на посту начальника Управление МВД России по Набережным Челнам полковника полиции Надира Закирова, который возглавил УМВД по Казани.

Татьяна Демина