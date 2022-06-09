ЦИК Татарстана: на дополнительных выборах в Госсовет онлайн-голосования не будет

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне Центральная избирательная комиссия России утвердила перечень регионов, жители которых смогут принять участие в сентябрьских выборах в онлайн-режиме. Однако Татарстана в этом списке не оказалось. В ЦИК РТ объяснили «Реальному времени» причину отсутствия республики и назвали ближайшие выборы.

В утвержденном списке находятся Калининградская, Новгородская, Томская, Ярославская, Калужская, Курская и Псковская области. Стоит отметить, что единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. В эту дату планируется избрать 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний регионов, а также членов городских дум в 11 административных центрах.

Пресс-служба ЦИК Татарстана сообщила, что в сентябре 2022 года в республике пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления. Поскольку выборы будут дополнительными, применение электронного голосования не планируется, пояснили в центризбиркоме.

Фото: realnoevremya.ru

15 декабря глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что комиссия планирует расширить применение онлайн-голосования на выборах в 2022 году. Законопроект о единых правилах такого голосования был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 года, а принят 11 марта 2022-го. 14 марта этого года президент России Владимир Путин подписал закон единых параметрах проведения онлайн-голосования на выборах и референдумах. Граждане будут голосовать через ГАС «Выборы» и другие информационные системы, прошедшие сертификацию и соответствующие требованиям Центральной избирательной комиссии.

Избиратели, получившие доступ к дистанционному электронному голосованию, не вправе получить бюллетень на избирательном участке, следует из документа. Это исключает возможность повторного голосования.

В сентябре прошлого года глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявлял, что в Татарстане на следующем голосовании с большой долей вероятности могут использовать дистанционное электронное голосование.

Максим Кокунин