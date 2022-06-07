Итоги дня: инфляционная «засада» в России, «тихий час» в Татарстане, Медведев о ненависти к «ним»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 7 июня:
- В Татарстане собрали рекордный за последние 6—7 лет объем налогов на прибыль по итогам 2021 года. Его сумма составила 119,5 миллиарда рублей. По словам министра финансов республики Радика Гайзатуллина, 2021 год оказался наиболее результативным с точки зрения пополнения казны. В консолидированный бюджет поступило всего 419 миллиардов рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- Комитет Госсовета Татарстана по экономике одобрил кандидатуру директора челнинского ООО «Кориб» Олега Коробченко для назначения на должность вице-премьера — министра промышленности и торговли республики. Пост Коробченко в компании займет ее действующий исполнительный директор Андрей Кожевников.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации в 2022 году параллельного импорта. Текст документа гласит, что не является нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, перечень которых устанавливается правительством, и использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.
- Также Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России. Документ содержит положения, согласно которым решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
- В Татарстане может появиться «тихий час». Установить его просят сами жители республики. Запрет на шум могут ввести с 13.00 до 15.00. В 25 регионах России уже действует подобная норма.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил резкость публикаций в своем telegram-канале личной ненавистью. «Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал он. Его слова вызвали обеспокоенность в Италии — там увидели в них опасность. Высказывание Медведева расценили как недвусмысленные угрозы и назвали их неприемлемыми.
- Со второй половины мая рост цен остановился, а на сегодняшний день инфляция нулевая, сообщил президент России Владимир Путин. «Здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада», — добавил он. В целом, по словам Путина, ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль.
- В апреле 2022 года уровень безработицы в России опустился до исторически минимальных значений — 4%. В мае не зафиксировали роста числа официально зарегистрированных нетрудоустроенных россиян — их число даже сократилось. «В сегодняшних условиях это очень серьезное достижение», — заявил президент страны Владимир Путин.
- Республиканская президентская программа «550» в этом году дала сбой. Союз садоводов Татарстана направил в различные инстанции жалобы на беспрецедентный случай: вместо запланированного строительства дорог до одних СНТ в списке оказались другие. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани капитально отремонтируют Дворец земледельцев, в котором располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. На эти цели из республиканского бюджета направят более 82,8 миллиона рублей.
- В Татарстане на детский отдых из бюджета направили 1,7 миллиарда рублей. Отдых организуют для 218 тысяч детей в течение года. Этим летом в лагерях республики отдохнут около 182 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет.
- Американская компания IBM — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, IТ-сервисов и консалтинговых услуг, объявила об окончательном уходе из России. В марте она прекратила продажу своих технологий на российском рынке из-за ситуации на Украине.
- В Казани стартовали соревнования Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России по женскому мини-футболу «Матч Добра» и танцевальному спорту. Сборная Татарстана представлена 57 атлетами из Мамадышского, Мензелинского районов, Казани и Набережных Челнов.
- В рекомендуемый набор предметов государственной символики для образовательных учреждений Татарстана войду российский флаг для флагштока, 10 настольных флагштоков с одним флагом, флагшток уличный, протокольный флаг, большой и малый герб России. На этой неделе состоится конкурсный отбор регионов России на оснащение учебных заведений государственной символикой в 2023 году.
- Жители садового товарищества «Каменка» в Высокогорском районе Татарстана возмущены, что в одноименную реку, протекающую между их домами, сливают отходы расположенного рядом производства. Председатель СНТ Илья Слесарский рассказал, что слив отходов идет с молочного комбината «Касымовский» (бренд «Берекетле»).
- МИД России сообщил, что Москва приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. В ведомстве объяснили, что решение принято, так как Токио заморозил полагающиеся по соглашению выплаты и затягивает подписание ежегодного документа о предоставлении безвозмездной техпомощи Сахалинской области.
Ключевые события 104-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца освобождена. В частности, речь идет о городах Красный Лиман и Святогорск и 15 других населенных пунктах. Полностью освобождены жилые кварталы Северодонецка.
- Шойгу также рассказал, что за последние пять дней в плен сдались 126 украинских военнослужащих. Всего таких 4 489, уточнил министр обороны. За минувшие десять дней Вооруженными силами России уничтожена 51 единица зарубежной военной техники.
- Семьи татарстанских добровольцев, погибших в специальной военной операции на Украине, получат единовременную выплату от республики — 2 миллиона рублей. До этого она полагалась лишь семьям военнослужащих.
- К участию в специальной военной операции на Украине были привлечены около 600 солдат-срочников, рассказал военный прокурор Западного округа Артур Егиев в Совете Федерации. В итоге около 12 офицеров понесли за это ответственность, а все срочники возвращены в кратчайшие сроки.
- Российскими высокоточными ракетами воздушного базирования в ходе спецоперации поражено еще 18 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, три огневые позиции артиллерийских батарей и два пункта управления. Около Врубовки и Яковлевки (ЛНР) ликвидированы два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны России. Оперативно-тактической авиацией поражены девять украинских танков и две установки реактивных систем залпового огня «Град».
- Минобороны России сообщило, что факт умышленного поджога украинскими националистами деревянного скита Всех Святых Земли Русской в освобожденном Святогорске подтверждают свидетельства местных жителей и монахов. По их словам, его подожгли из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, очередью зажигательных боеприпасов.
Татьяна ДеминаОбществоЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан
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