Шойгу заявил об освобождении Святогорска

Святогорск в ходе проведения специальной военной операции освобожден. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

— Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: vk.com/dnr_online_su

Среди них — Студенок, Яровая, Кировск, Ямполь и Дробышево.

Вчера официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершают освобождение Святогорска и окружающей город территории в Донецкой Народной Республике.

Татьяна Леухина