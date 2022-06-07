«Кто-то сверху позвонил»: в Татарстане «подменили» списки СНТ в дорожной госпрограмме Минниханова

«Программа действует 7 лет — такого еще никогда не было», — возмущены в Союзе садоводов Татарстана

Республиканская президентская программа «550» в этом году дала сбой. Как стало известно «Реальному времени», Союз садоводов Татарстана направил в различные инстанции жалобы на беспрецедентный случай: вместо запланированного строительства дорог до одних СНТ в списке оказались другие. На каком этапе произошла «подмена» — непонятно: республиканские Минсельхозпрод и Минтранс переводят стрелки друг на друга. Между тем председатели СНТ считают, что освоение ежегодно выделяемых по программе немалых средств требует более серьезного контроля, в том числе и за качеством выполненных работ.

«Такого никогда еще не было»

В Татарстане с 2017 года по инициативе президента Рустама Минниханова действует программа по развитию инфраструктуры садоводческих и огороднических объединений, которую в народе окрестили «Программа 550». Ежегодно на эти цели выделяется 550 млн рублей, из них 300 млн — на строительство и ремонт подъездных путей к дачам.

Как пояснили «Реальному времени» в Союзе садоводов Татарстана, подать заявку на обустройство дороги может любое СНТ. Но для принятия решения на место выезжает комиссия из представителей районного Союза садоводов, дорожного хозяйства, местного исполкома. Приоритет отдается тем, у кого совсем плохие условия, немаловажен также размер товарищества и количество садоводств, которые расположены рядом. Окончательный список формирует местный исполнительный орган, согласовывает его с республиканскими Минсельхозпродом и Минтрансом. Последний выбирает подрядчика.

В этом году по программе должны были сделать щебеночные дороги к ряду СНТ в Лаишевском, Пестречинском и Верхнеуслонском районах. По факту вместо СНТ «Аэропорт» в списках появилось ДНП «Державино», вместо СНТ «Ромашка» в Богородском — СНТ «Рассвет», в Верхнеуслонском районе вместо 5 СНТ оставили 2, и те не входили в ранее утвержденный комиссией реестр.

Председатель Пестречинского отделения Союза садоводов Татарстана, курирующий программу софинансирования, Наил Гайнуллин рассказал, что во всех заявленных СНТ побывала комиссия, обследовала местность, дала заключение о необходимости включения в список, который утвердили райисполкомы.

Председатель Пестречинского отделения Союза садоводов Татарстана, курирующий программу софинансирования, Наил Гайнуллин рассказал, что во всех заявленных СНТ побывала комиссия. Фото: youtube.com

— Но потом все перетасовали — без согласия, вплоть до того, что не поставили в известность Минсельхоз, районы. Мы, как руководители отделений, знали, кто в списках и всем объявили — будет дорога, ждите. А потом весной, когда уже должны были выходить дорожники, смотрим, а там вместо «Аэропорта» — «Державино». В Пестречинском районе должны быть «Алмагач» и СНТ «Ромашка». «Ромашку» заменили на «Рассвет». В Верхнеуслонском районе были включены 5 обществ, их убрали, оставили 2, которые вообще в списках не значились. Вот такое безобразие. Программа действует 7 лет — такого еще никогда не было. Кто-то сверху позвонил, захотел сделать для своих людей дорогу за счет программы, — возмущается Гайнуллин.

Интересно, что до «Рассвета» в 2020 году проложили асфальтовую дорогу. Это СНТ расположено рядом с «Рассветом-2», дороги которого покрыты щебенкой. Председатель Пестречинского отделения Союза садоводов предполагает, что эту щебеночную дорогу хотят заасфальтировать и протянуть до близлежащего озера. В то время как в «Ромашку», которая хоть и расположена вдоль трассы М-7, но после дождя по грязи заехать вообще невозможно.

Фото: vsn.ru

«Писали письма в УБЭП, прокуратуру»

Удивлен внезапной метаморфозой и председатель СНТ «Аэропорт» Салих Султанбеков. Но ситуация здесь несколько сложнее. Дорога до этого товарищества проходит через лес и ведет к еще к четырем обществам — «Полянка», «Березка», «Заря» и «Весна», а также к известной базе отдыха «Бережок» и лагерю КНИТУ-КХТИ. Это в общей сложности 1,5 тыс. участков. В 2017 году лесную грунтовку покрыли щебенкой, но спустя 4 года она пришла в полную негодность, на ней образовались рытвины и ухабы. Председатели местных СНТ считают, что дорожники просто украли выделенные средства.

— В 2017 году на дорогу до СНТ «Аэропорт» длиной 1,5 км выделили почти 6,8 млн рублей. Но их не видно — это я вам с уверенностью могу сказать. Там щебенка, а по документам должна быть ЩПС (щебеночно-песчаная смесь, — прим. ред.), она более прочная. По факту там сделано на 1,5 миллиона. Я писал письма в УБЭП, прокуратуру. Прокуратура еще не дала ответ, а в УБЭП я ходил лично, но безрезультатно, — рассказал председатель СНТ «Весна» Дмитрий Давыдов.

Собственно, по причине того, что дорога по документам есть, из списка было вычеркнуто СНТ «Аэропорт» и заменено на ДНП «Державино». Хотя комиссия, обследовав ее, поставила ее в лист ожидания на 2022 год. Давыдов вспоминает, что сделать это было нелегко, несколько лет пришлось биться за то, чтобы эти земли исключили из лесного фонда.

— В мае 2021 года мы получили от Минсельхозпрода письмо, разрешающее строительство дороги. До декабря они мне говорили, что включат на 2022 год, а потом я узнал, что в программу попало ДНП «Державино». А оно не могло попасть по объективным причинам: программа формируется районом, район подает заявки, а в этой заявке были мы, «Державино» там не было. Оно не имело права участвовать в этой программе, так как по факту это коттеджный поселок. Я уверен, что сбой произошел потому, что программа работает не для помощи садоводам, а для того, чтобы помочь своим людям, которые в том числе делают эти дороги, у которых есть дачи в СНТ, — говорит Давыдов.

Фото: kazned.ru

Союз садоводов РТ по фактам подмены написал возмущенные письма в различные инстанции, в том числе председателю правительства республики Алексею Песошину и самому президенту РТ Рустаму Минниханову. Кроме того, Союз обратился в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ), которое провело собственное расследование. По словам Давыдова, они выявили ряд нарушений, в том числе то, что строительство дорог за бюджетные средства идет без объявления тендеров.

Главный тот, у кого деньги?

«Реальное время» направило запрос в оба курирующих программу ведомства. Каждое из них кивает на «соседа».

— Программа «Ремонт подъездных путей до садоводческого общества» формируется согласно представленному перечню Министерства сельского хозяйства РТ по заявкам муниципальных образований. После подготовки проектно-сметной документации перечень корректируется в соответствии с выделенным лимитом, по согласованию Минсельхоза РТ. Регламент по включению объектов СНТ в вышеуказанную программу определяет также Минсельхоз РТ, — ответили нам в Минтрансе РТ.

Начальник отдела земельных и имущественных отношений Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Марина Вавилова, отвечающая за программу, заявила «Реальному времени», что средства, выделенные на строительство дорог, лежат на счету Минтранса РТ, он же делает расчетно-калькуляционные материалы и утверждает сметы.

— Главный распорядитель бюджетных средств формирует непосредственно всю программу. Мы собираем заявки исполкомов и направляем их для выполнения сметных работ. А необходимость строить или не строить, до подъезда к СНТ или нет — принимает решение тот, кто непосредственно выезжает на место. А выезжает на место представитель дорстроя. Я не выезжала. Меня не приглашали, комиссию никто не назначал.

— А как появилось ДНП «Державино» вместо «Аэропорта»?

— Это не совсем ДНП, они так называются, там раньше были садоводческие товарищества. Дорога-то идет не только к одному обществу, она, возможно, далее проходит к другим СНТ. Это тоже необходимо рассматривать. Я Минтрансу предложила — давайте выезжать и смотреть. Нет — так меняйте, пока не построили. Все в их руках, — заявила чиновница.

Действительно, к прокладке дорог еще не приступили, возможно, удастся еще переиграть ситуацию?

Фото: kazan.cian.ru

«Чиновники изуродовали программу»

Председатель СНТ «Весна» считает, что прекрасная президентская программа помощи садоводам должна строго контролироваться. Ведь на нее выделяются немалые бюджетные деньги. В качестве примера он приводит ситуацию в своем обществе, когда по программе софинансирования там бурили скважину для воды и оборудовали мусорную площадку. Последнюю сделали так, что на следующий год она треснула, а насос скважины через два месяца перестал работать.



— Пока не написал письма во все инстанции, подрядчик не хотел исправлять свои косяки. Если поехать проверять глубину скважин, которые делали по этой программе, то метраж по бумагам и по факту — это абсолютно разные цифры. По 20-30 метров не будет хватать. Но председатель это же не проверит, это должен быть строительный контроль. Есть закон, что все бюджетные деньги должны осваиваться только с привлечением стройконтроля. Это программа президента, и он, скорее всего, не догадывается, как чиновники «изуродовали» ее. Она должна работать как часы, а она работает, к сожалению, вот так, — отмечает Давыдов.

Кстати, покрыть щебенкой дорогу в СНТ «Аэропорт» теперь обойдется в 21 млн рублей, а заасфальтировать и вовсе в 38 млн. Если бы несколько лет назад не «сэкономили», а освоили все выделенные 6,8 млн рублей, то на эти деньги можно было бы осчастливить садоводов из других товариществ, дожидающихся, когда же можно будет без проблем добраться до своих фазенд.