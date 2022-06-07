Флаги, гербы и флагштоки — стал известен рекомендуемый набор государственной символики для школ

Фото: Максим Платонов

В Министерстве образования и науки Татарстана рассказали «Реальному времени» о том, что войдет в рекомендуемый набор предметов государственной символики для образовательных учреждений республики.

В этот комплект вошли:

российский флаг для флагштока;

10 настольных флагштоков с одним флагом;

флагшток уличный;

протокольный флаг России;

большой герб России;

малый герб России.

Отметим, что на этой неделе состоится конкурсный отбор регионов России на оснащение учебных заведений государственной символикой в 2023 году. Победителю будут выделены средства из федерального бюджета.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

13 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в российскую программу «Развитие образования». Так, все школы страны обеспечат государственной символикой в рамках национального проекта «Образование». По словам министра просвещения Сергея Кравцова, поднятие флага во многих регионах уже является устоявшейся практикой. Этот элемент школьной жизни можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания.



Уже 21 апреля Минобрнауки РТ сообщило, что в школах республики планируется начинать занятия с поднятия двух государственных флагов — России и Татарстана.

В первый раз эту церемонию провели 25 апреля, в Единый день поднятия государственного флага России. Отмечается, что теперь традиция продолжит свое развитие в пришкольных лагерях дневного пребывания и в профильных сменах Министерства образования и науки Татарстана.



Максим Кокунин