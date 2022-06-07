«Трубы молокозавода спущены прямо в реку»: жители СНТ «Каменка» пожаловались на слив отходов

Фото: очевидцы

Жители садового товарищества «Каменка» в Высокогорском районе Татарстана возмущены тем, что в одноименную реку, которая протекает между их домами, сливают отходы расположенного рядом производства. Об этом «Реальному времени» рассказал председатель СНТ Илья Слесарский.

По его словам, слив отходов идет с молочного комбината «Касымовский» (бренд «Берекетле»), он располагается выше по реке Каменка между садовым товариществом «Малиновый овраг» и дорогой в Арск в деревне Калинино.

— Сливные трубы молокозавода спущены прямо в реку, — рассказал Слесарский.

Фото: очевидцы

Местные жители жалуются на то, что в реке с недавних пор помутнела вода и приобрела светло-серый оттенок. Река Каменка впадает в русло Казанки, которая сейчас протекает мимо деревень Новое Мамонино и Ильино. Некоторые уточняют, что помутнела вода 5 июня, а за день до этого с ней все было в порядке.

— Ручей (р. Каменка, — прим. ред.) подозрительно полноводный, бурный и мутный, с пузырями и пованивает. Дождь не настолько сильный был — слил кто-то бяку, похоже, еще вчера, — пожаловался местный житель 6 июня.

«Реальное время» направило запрос в Минэкологии Татарстана. В ведомстве рассказали, что получили запрос от местных жителей накануне, 6 июня. На место должны выехать специалисты для проведения проверки. Сроки в Минэкологии не уточнили.

Оперативно получить комментарий «Берекетле» не удалось. «Реальное время» направило запрос на электронную почту производства.

Артем Гафаров