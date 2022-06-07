На Украину в рамках спецоперации отправили 600 срочников — это много или мало?

К участию в специальной военной операции на Украине были привлечены около 600 солдат-срочников. Об этом сообщил военный прокурор Западного округа Артур Егиев в Совете Федерации.

В итоге порядка 12 офицеров понесли за это ответственность, а все срочники возвращены в кратчайшие сроки, пишет «Интерфакс».

Представитель прокуратуры сообщил, что по всем выявленным нарушениям были приняты меры дисциплинарного реагирования и даже были приняты решения об увольнении «с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения».

В конце марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский заявлял, что для участия в спецоперации на Украине направляют только офицеров и военнослужащих по контракту.

После начала спецоперации президент России Владимир Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут в ней задействованы. Однако позже выяснилось, что в частях ВС страны, которые участвуют в операции, были срочники. В Главную военную прокуратуру направили материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за это.

600 солдат-срочников — это:

Четыре роты — в каждую может входить до 150 человек.

— в каждую может входить до 150 человек. Примерно один батальон — его численность составляет как раз около 600 человек, но может варьироваться.

батальон — его численность составляет как раз около 600 человек, но может варьироваться. На 100 меньше человек , чем отправятся из Казани в весенний призыв на службу — 700 человек.

, чем отправятся из Казани в весенний призыв на службу — 700 человек. Столько же человек собираются направить на службу в этот весенний призыв из Хакасии и Костромской области — по 600 человек.

собираются направить на службу в этот весенний призыв из Хакасии и Костромской области — по 600 человек. В 10,8 раза меньше числа украинских пленных — 6 489 человек. Такие данные озвучил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, докладывая о ходе спецоперации на Украине.

числа украинских пленных — 6 489 человек. Такие данные озвучил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, докладывая о ходе спецоперации на Украине. В 7,5 раза больше армии Сан-Марино — 80 человек. При этом численность населения составляет 33 тысячи жителей.

армии Сан-Марино — 80 человек. При этом численность населения составляет 33 тысячи жителей. В два раза больше количества призывников, которые отправились на службу из Сочи весной прошлого года, — 300 человек.

количества призывников, которые отправились на службу из Сочи весной прошлого года, — 300 человек. В 13 раз меньше числа айтишников, которые могут получить отсрочку на весенний призыв в этом году, — около 8 тысяч человек.

числа айтишников, которые могут получить отсрочку на весенний призыв в этом году, — около 8 тысяч человек. В 11 раз меньше , чем иностранных наемников на Украине в начале спецоперации России — 6 600 человек.

Дарья Пинегина