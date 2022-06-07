На Украину в рамках спецоперации отправили 600 срочников — это много или мало?
К участию в специальной военной операции на Украине были привлечены около 600 солдат-срочников. Об этом сообщил военный прокурор Западного округа Артур Егиев в Совете Федерации.
В итоге порядка 12 офицеров понесли за это ответственность, а все срочники возвращены в кратчайшие сроки, пишет «Интерфакс».
Представитель прокуратуры сообщил, что по всем выявленным нарушениям были приняты меры дисциплинарного реагирования и даже были приняты решения об увольнении «с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения».
В конце марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский заявлял, что для участия в спецоперации на Украине направляют только офицеров и военнослужащих по контракту.
После начала спецоперации президент России Владимир Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут в ней задействованы. Однако позже выяснилось, что в частях ВС страны, которые участвуют в операции, были срочники. В Главную военную прокуратуру направили материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за это.
600 солдат-срочников — это:
- Четыре роты — в каждую может входить до 150 человек.
- Примерно один батальон — его численность составляет как раз около 600 человек, но может варьироваться.
- На 100 меньше человек, чем отправятся из Казани в весенний призыв на службу — 700 человек.
- Столько же человек собираются направить на службу в этот весенний призыв из Хакасии и Костромской области — по 600 человек.
- В 10,8 раза меньше числа украинских пленных — 6 489 человек. Такие данные озвучил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, докладывая о ходе спецоперации на Украине.
- В 7,5 раза больше армии Сан-Марино — 80 человек. При этом численность населения составляет 33 тысячи жителей.
- В два раза больше количества призывников, которые отправились на службу из Сочи весной прошлого года, — 300 человек.
- В 13 раз меньше числа айтишников, которые могут получить отсрочку на весенний призыв в этом году, — около 8 тысяч человек.
- В 11 раз меньше, чем иностранных наемников на Украине в начале спецоперации России — 6 600 человек.
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