Минфин Татарстана зафиксировал рекордный объем налога на прибыль за 2021 год

В Татарстане был собран рекордный за последние 6—7 лет объем налогов на прибыль по итогам 2021 года. Его сумма составила 119,5 млрд рублей, сообщил журналистам министр финансов республики Радик Гайзатуллин после окончания заседания комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Сегодня депутаты профильного комитета одобрили отчет Минфина РТ «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2021 год», рекомендовав его утверждение на очередной сессии 15 июня.

По словам Радика Гайзатуллина, 2021 год оказался наиболее результативным с точки зрения пополнения казны. В консолидированный бюджет поступило всего 419 млрд рублей, включая федеральные средства. Собственные налоговые доходы оставили 366 млрд рублей, что больше на 80 млрд рублей, чем в 2020 году. Безвозмездные федеральные субсидии составили 75 млрд рублей.

Фото: gossov.tatarstan.ru

— Год был стабильный, наши предприятия отработали достойно. За последние 6—7 лет было самое большое поступление налога на прибыль, — сказал он.

Расходы консолидированного бюджета в прошлом году составили 398,1 млрд рублей, бюджета республики — 343,6 млрд.

Правда, в этом году из-за курсовой разницы валют прогнозируется волатильность налоговых поступлений от экспортеров, чья выручка после падения курса доллара может снизиться в абсолютном выражении, пояснил он.

Недавно сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Татарстана снизятся почти на 60 млрд рублей. В этом году, по подсчетам Минфина РТ, ожидается, что в казну республики поступит 351,4 млрд рублей.

Луиза Игнатьева