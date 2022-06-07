Путин сообщил о нулевой инфляции: «Здесь есть и плюсы, есть и определенная засада»

Ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам российского лидера, на 27 мая инфляция в России в годовом выражении составила 17,4%. Со второй половины мая рост цен остановился, а на данный момент инфляция находится на нулевой отметке, утверждает Путин.

— Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Собственно говоря, мы с вами так и делаем, — заявил президент России.

Фото: kremlin.ru

Напомним, по данным Росстата, годовая инфляция в апреле ускорилась в стране до 17,83%. В Татарстане она составила 18,59% после 18,08%.



Татьяна Демина