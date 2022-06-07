В Татарстане на детский отдых направили 1,7 млрд рублей

В Татарстане на детский отдых из бюджета направили 1,7 миллиарда рублей. Об этом заявил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

Отдых организуют для 218 тысяч детей в течение года. Только за это лето в лагерях республики отдохнут порядка 182 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Сейчас в летних загородных, палаточных лагерях находятся порядка 16 тысяч татарстанских ребят.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков сообщал, что более 5 тысяч школьников получат возможность этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях на берегу Черного моря. Путевки в лагеря и санатории на безвозмездной основе этим летом получат свыше 42,6 тысячи человек: в их числе дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одаренные дети, сироты.

Татьяна Леухина