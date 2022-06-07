В рекомендуемый комплект государственной символики для школ Татарстана вошли 10 настольных флагштоков

Фото: Максим Платонов

В рекомендуемый комплект предметов государственной символики для школ Татарстана вошли 10 настольных флагштоков с одним флагом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

В ведомстве не уточнили, для чего именно необходимо такое количество флагштоков на одно учебное заведение.

Стоит отметить, что на этой неделе состоится конкурсный отбор регионов России на оснащение образовательных учреждений государственной символикой в 2023 году. Победителю будут выделены средства из федерального бюджета.



Фото: Ринат Назметдинов

13 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в российскую программу «Развитие образования». Так, все школы страны обеспечат государственной символикой в рамках национального проекта «Образование».

Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, поднятие флага во многих регионах уже является устоявшейся практикой. Этот элемент школьной жизни можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания.



Уже 21 апреля Минобрнауки РТ сообщило, что в школах республики планируется начинать занятия с поднятия двух государственных флагов — России и Татарстана.

В первый раз церемонию эту церемонию провели 25 апреля, в Единый день поднятия государственного флага России. Отмечается, что теперь традиция продолжит свое развитие в пришкольных лагерях дневного пребывания и в профильных сменах Министерства образования и науки Татарстана.



Максим Кокунин