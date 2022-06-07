Уровень безработицы в России опустился до исторически минимальных значений

В апреле 2022 года уровень безработицы в России опустился до исторически минимальных значений — 4%. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, в мае не зафиксировали роста числа официально зарегистрированных безработных россиян. Их число даже сократилось.

— В сегодняшних условиях это очень серьезное достижение, — заявил Путин. Он попросил держать вопрос о безработице на контроле, обратив внимание, что риски на рынке труда все еще сохраняются.

По данным Росстата, в России на конец апреля в органах службы занятости населения зарегистрировали 700 тысяч безработных, что на 55,4% ниже по сравнению с прошлогодними показателями. Всего в апреле количество безработных в России оценили в 3 миллиона человек.

Татьяна Демина