В Госдуме принят в первом чтении законопроект о легализации параллельного импорта в России в 2022 году

Госдума приняла в первом чтении законопроект, прописывающий возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей в 2022 году. Об этом сообщил «Интерфакс».

Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом. Согласно тексту документа, нарушением не является использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, перечень которых устанавливается правительством, и использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Также правительство России наделено правом определять перечень таких товаров. Соответствующий приказ Минпромторга вступил в силу 7 мая.

Фото: Максим Платонов

6 мая Минпромторг России опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Список изложен более чем на 20 страницах. В него вошли 96 пунктов. Среди них: фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные и медицинские инструменты и другое.

В середине мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первые потребительские товары, ввезенные посредством параллельного импорта, могут появиться в стране в июне. А первые результаты легализации такого импорта оценят в июле.



Дарья Акимова