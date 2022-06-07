На ремонт Дворца земледельцев в Казани направят почти 83 миллиона

В Казани планируется капитально отремонтировать Дворец земледельцев, в котором располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. На эти цели из республиканского бюджета готовы направить более 82,8 миллиона рублей.

Также для здания Минсельхоза Татарстана планируется закупить оборудование, мебель и инвентарь. Строительно–монтажные работы и устройство кровли требуется завершить до 1 декабря 2022 года.



В здании обновят полы, потолки и стены фойе, отремонтируют дверные проемы, стены и полы в санузлах. Работы также затронут систему кондиционирования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Подрядчика определят 14 июня, следует из документации на портале госзакупок.

Согласно одному из последних исследований, Дворец земледельцев в Казани занимает третье место в топ-7 самых популярных дворцов России. Первое место в рейтинге самых у Воронцовского дворца, который находится в городе Алупка.



Татьяна Демина