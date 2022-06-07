Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России во втором и третьем чтениях

Государственная дума приняла законопроект о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России. Документ одобрен сразу во втором и третьем, окончательном чтении, сообщили в нижней палате российского парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что ко второму чтению законопроектов внесены несколько поправок. Они содержали положения, согласно которым решения судов России будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Кроме того, в России не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, то есть с даты подачи Москвой заявления о выходе из Совета Европы.

Фото: duma.gov.ru

— Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям, — утверждал Володин. Он напомнил, что ЕСПЧ в 2021 году требовал от России признать однополые браки.

О принятии решения о выходе России из Совета Европы стало известно в середине марта. В Совете Федерации уточняли, что процедура предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). В Кремле разъясняли, что выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.



Татьяна Демина