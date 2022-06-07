ВС России уничтожили девять украинских танков и две установки «Град»

Фото: кадр видео Минобороны России

Авиация России за сутки уничтожила более 170 националистов Украины, поражены 83 района скопления живой силы и техники украинских войск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате авиации уничтожены более 170 националистов, девять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения.

Фото: кадр видео Минобороны России

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили три пусковые установки украинского комплекса ПВО С-300 под Краматорском, а также 10 единиц бронетехники, передает «РИА Новости».

Вчера в Минобороны России сообщили об уничтожении поставленной из США на Украину радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Северска в ДНР.



Татьяна Леухина