В Татарстане семьи добровольцев, погибших в спецоперации на Украине, получат по 2 миллиона рублей

Фото: кадр видео Минобороны России

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому в республике семьи добровольцев, погибших в специальной военной операции на Украине, получат единовременную выплату. Она составит 2 миллиона рублей.

Изменения вносятся в указ от 4 апреля 2022 года. До этого 2 миллиона рублей от Татарстана полагалась только членам семей военнослужащих и бойцов Росгвардии, погибших в ходе спецоперации.

Фото: realnoevremya.ru

Кабмину Татарстана поручено принять меры для реализации указа.

Указ о получении дополнительной материальной помощи семьям погибших военнослужащих из Татарстана во время спецоперации подписан Миннихановым в апреле. Установленная в размере 2 миллионов рублей сумма стала дополнительной финансовой поддержкой для тех, кто потерял близких, героически отдавших долг Родине.



Согласно постановлению Кабмина Татарстана, выплата семьям погибших военнослужащих будет осуществляться из средств резервного фонда. Чтобы ее получить, требуется подать заявление по утвержденной форме и приложить к нему копию свидетельства о смерти военнослужащего и еще ряд документов.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате семьям российских военных, погибших в ходе операции на Украине или в Сирии.

«Реальное время» продолжает следить за ходом специальной военной операции на Украине, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Вся актуальная и проверенная информация — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова