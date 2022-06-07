Компания IBM объявила о прекращении работы в России

Американская компания IBM прекращает работу в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора компании.

В начале марта IBM приняла решение прекратить продажу своих технологий на рынке России из-за ситуации на Украине. Корпорация отказалась сотрудничать с российскими военными организациями.



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IBM — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, IТ-сервисов и консалтинговых услуг. Ее рыночная капитализация составляет больше $113 млрд.

В мае немецкий разработчик программ для удаленного доступа, управления и обслуживания TeamViewer объявил о полном прекращении деятельности на территории России и Белоруссии. После начала спецоперации России на Украине многие технологические компании объявили об уходе с российского рынка или приостановке деятельности. В их числе — Adobe, Acronis, Intel и другие.



Татьяна Леухина