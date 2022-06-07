Радик Гайзатуллин: «Часто задают вопрос: какой профицит? У нас его нет»

После укрепления рубля Минфин возобновил финансирование всех государственных программ

Не секрет, что с началом военной спецоперации России на Украине произошло рекордное за 20 лет ослабление рубля: курс вырос с 77 до 120 рублей, что автоматически привело к замораживанию казны. Лишь после укрепления рубля Татарстан смог возобновить в апреле — мае финансирование не только первоочередных расходов, но и остальных государственных программ, отметил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин. Тем временем он призвал не ждать профицита бюджета по итогам года. О том, сколько денег собрали в казну за первый квартал 2022-го и какие налоговые льготы сохранены, в материале «Реального времени».

Казна Татарстана вернет Сбербанку 400 млн рублей



Сегодня на заседании комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам депутаты подсчитывали, как идет пополнение казны на фоне введения беспрецедентных экономических санкций против страны. Формально в повестку дня были включены два взаимосвязанных «финансовых» вопроса об исполнении бюджета Татарстана за 2021 год и первый квартал 2022-го. Казалось бы, это скучная бюрократическая процедура, которая не вызывает особого интереса. Но в этом году согласование отчета нельзя считать чисто технической процедурой, так как подведение финансовых итогов 2021 года почти совпало с началом военной специальной операции на Украине.

Сегодня на заседании комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам депутаты подсчитывали, как идет пополнение казны на фоне введения беспрецедентных экономических санкций против страны

Как пояснил журналистам министр финансов республики Радик Гайзатуллин, показатели прибыли компаний традиционно объявляются в марте, однако в этом году их стали пересматривать из-за курсовой разницы валют. К примеру, в результате корректировки финансовых показателей республиканский бюджет должен будет вернуть излишне уплаченную сумму по налогу на прибыль.

— Теперь все зависит от налога на прибыль. Он может сейчас поступить, а в следующий месяц… Мы видим по Сбербанку, по годовым расчетам более 400 млн мы должны им вернуть. Они сдали годовой отчет в марте, но налоговые сборы перечислили в прошлом году. Согласно законодательству, мы должны вернуть часть этих денег, — рассказал министр о нюансах утверждения республиканского бюджета 2021 года.

Бюджет-2021 оказался с профицитом в 11,6 млрд рублей

Впрочем, на заседании председатель бюджетного комитета Леонид Якунин старался аккуратно обходить тему начала специальной военной операции на Украине. По его словам, каждый год бюджет сталкивается с различными рисками, которые приходится преодолевать на ходу.

— Только с пандемией научились работать, как попали под западные санкции. Расслабляться нельзя,— предупреждал он.

Представляя отчет об исполнении бюджета Татарстана за 2021 год, министр финансов назвал его профицитным. По его данным, в консолидированный бюджет поступило всего 419 миллиардов рублей, включая федеральные средства. Собственные налоговые доходы оставили 366 миллиардов рублей, что больше на 80 миллиардов рублей, чем в 2020 году. Безвозмездные поступления составили 75 миллиардов рублей, в том числе федеральные субсидии. Кроме того, 98,2 миллиарда рублей было собрано в качестве НДФЛ.

Впрочем, на заседании председатель бюджетного комитета Леонид Якунин старался аккуратно обходить тему начала специальной военной операции на Украине

— Год был стабильный, наши предприятия — отработали достойно. За последние 6—7 лет было самое большое поступлении налога на прибыль, — похвалил Гайзатуллин татарстанские предприятия за напряженную работу.



Расходы бюджета составили 343,6 миллиарда рублей, а профицит — 11,6 миллиарда рублей. По словам главы Минфина Татарстана, 22 млрд рублей республика получила на сбалансированность республиканского бюджета благодаря усилиям президента РТ Рустама Минниханова — в том числе выиграла дорожная сфера, которая впервые получила «большие средства». Несмотря на трудности, были сохранены все налоговые льготы, подчеркнул Гайзатуллин.

Экспортеры возвращаются к прошлогодним назначениям

Между тем глава Минфина опасается, что в этом году бюджетное исполнение будет проходить без профицита. По его словам, за пять месяцев было собрано 173 миллиарда рублей в консолидированный бюджет, что соответствует плану. Но риск не собрать был — и связан он с курсовыми скачками валюты. С началом военной спецоперации на Украине совпало и рекордное за последние 20 лет ослабление рубля. Доллар с 22 февраля по 10 марта вырос с 77 до 120 рублей. После этого рубль вновь перешел к укреплению — за месяц он почти вернулся к уровню конца февраля. В результате ослабления рубля крупные предприятия постоянно корректируют прогноз.

— «Татнефть» и НКНХ — это бюджетообразующие предприятия. Если взять НКНХ, то он сильно закредитован в евро и долларах. В случае роста курса валюты разница приведет к уменьшению налога на прибыль. В связи с тем, что курс нормализовался, видим, что крупные компании дали уточненный прогноз. Он уже приближен к тому, о чем мы говорили в прошлом году. Если по НКНХ у нас было заложено более 9 млрд рублей, то теперь уточнили до 7,8 млрд рублей. Да, он все равно ниже. А если бы мы смотрели в марте — апреле, то это было бы еще ниже, почти под ноль, когда курс был под 120 рублей, — пояснил Гайзатуллин.

После укрепления рубля Минфин возобновил финансирование всех государственных программ.

— Если в первом квартале финансировали только первоочередные расходы, то с апреля и мая стали финансироваться все программы полностью. Можно сказать, что все в штатном режиме, — пояснил Гайзатуллин.

Между тем глава Минфина опасается, что в этом году бюджетное исполнение будет проходить без профицита

Тем не менее он призывает на рассчитывать на профицит по итогам 2022 года.

— Часто задают вопрос — какой у нас профицит? Его нет. Есть достаточно хорошее исполнение, которое позволит выполнить все бюджетные обязательства, — сообщил он.

Льготы должны быть гарантированными

Один из депутатов Александр Комиссаров заострил внимание главы Минфина Татарстана на расширении срока налоговых льгот для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. В качестве поддержки реального сектора экономики налоговая ставка установлена в 5% для тех, кто занят в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также строительстве. Для остальных налогоплательщиков, применяющих такой специальный налоговый режим, налоговая ставка снижена с федерального уровня в 15% до 10%.

— Каждый год мы продлеваем действие льготной ставки на год, по существу год. Для бизнеса это неопределенность. Ему комфортнее, если есть гарантия сохранения льготной ставки в течение нескольких лет. Может быть, для вновь создаваемого бизнеса в 2022 году сделать льготную ставку на несколько лет? — спросил Комиссаров.

Глава Минфина пообещал вернуться к этому вопросу в конце года.

— С 2009 года президентом принимается решение о продлении действия льгот. Мы изучили опыт других регионов. Многие по многим отраслям отменили льготы или сократили перечень пользователей. Мы не идем на уменьшение налоговых льгот, — ответил он, предложив коллеге выступить с инициативой в будущем.