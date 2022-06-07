Андрей Кожевников станет новым генеральным директором ГК «Кориб» вместо Олега Коробченко
Новым генеральным директором группы компаний «Кориб» станет нынешний исполнительный директор Андрей Кожевников. Об этом «Реальному времени» рассказал и.о. министра промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.
Сейчас группу компаний возглавляет сам Коробченко, но после назначения на должность вице-премьера республики и главы Минпромторга Татарстана ему придется покинуть пост генерального директора.
Еще в конце мая президент Татарстана подписал указ о его назначении на должность и.о. главы Минпромторга. В этот же день премьер-министр республики Алексей Песошин представил нового главу ведомства коллективу. На этом посту Коробченко сменил Альберта Каримова, которого перевели на должность замглавы Минпромторга России. Там он займется курированием автопрома и сельскохозяйственной техники. Сегодня кандидатуру Коробченко в качестве министра одобрил Госсовет Татарстана.
Под началом Коробченко компания «Кориб» превратилась в крупнейшее в Поволжье предприятие по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию грузовой техники. Он построил с нуля аккумуляторный завод в «Алабуге». А в Кировской области организовал агропромышленное производство.
После назначения Коробченко на должность главы Минпромторга он также покинет кресло депутата Госсовета Татарстана. В его пресс-службе сообщили «Реальному времени», что кандидаты на освободившееся место пока неизвестны. В сентябре должны пройти дополнительные выборы по этому вопросу. Депутат входит в федеральный политический совет «Партии Роста», сопредседателем которой является музыкант Сергей Шнуров.
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