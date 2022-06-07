Андрей Кожевников станет новым генеральным директором ГК «Кориб» вместо Олега Коробченко

Фото: ГК «Кориб»

Новым генеральным директором группы компаний «Кориб» станет нынешний исполнительный директор Андрей Кожевников. Об этом «Реальному времени» рассказал и.о. министра промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Андрей Кожевников справа. Фото: korib.ru

Сейчас группу компаний возглавляет сам Коробченко, но после назначения на должность вице-премьера республики и главы Минпромторга Татарстана ему придется покинуть пост генерального директора.

Еще в конце мая президент Татарстана подписал указ о его назначении на должность и.о. главы Минпромторга. В этот же день премьер-министр республики Алексей Песошин представил нового главу ведомства коллективу. На этом посту Коробченко сменил Альберта Каримова, которого перевели на должность замглавы Минпромторга России. Там он займется курированием автопрома и сельскохозяйственной техники. Сегодня кандидатуру Коробченко в качестве министра одобрил Госсовет Татарстана.

Олег Коробченко. Фото: tatarstan.ru

Под началом Коробченко компания «Кориб» превратилась в крупнейшее в Поволжье предприятие по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию грузовой техники. Он построил с нуля аккумуляторный завод в «Алабуге». А в Кировской области организовал агропромышленное производство.

После назначения Коробченко на должность главы Минпромторга он также покинет кресло депутата Госсовета Татарстана. В его пресс-службе сообщили «Реальному времени», что кандидаты на освободившееся место пока неизвестны. В сентябре должны пройти дополнительные выборы по этому вопросу. Депутат входит в федеральный политический совет «Партии Роста», сопредседателем которой является музыкант Сергей Шнуров.

Артем Гафаров