В Татарстане может появиться «тихий час»

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане может появиться «тихий час». Установить его просят сами жители республики — обращения от них поступают как в местные органы власти, так и в Госсовет региона.

«Тихий час» могут ввести с 13:00 до 15:00. В 25 регионах России уже действует подобная норма, сообщает пресс-служба Государственного совета Татарстана.

Как рассказал председатель Комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана Шакир Ягудин, с 2020 года по 23 марта 2022-го в к административной ответственности за нарушение республиканского закона «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время» привлечено 2,4 тысячи татарстанцев. Их обязали выплатить штрафы.

Фото: Максим Платонов

В Казани в прошлом году зарегистрировано 137 обращений по поводу нарушения тишины и покоя граждан. Сейчас в республике действует запрет на шум с 22 до 6 часов в будни и с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни.

Подобный «тихий час» в Татарстане обсуждался в 2018 году по просьбе «кормящих мам». Предполагалось, что в первую очередь запрет коснется жилых домов и придомовых территорий и тех, кто занимается строительством, ремонтом или просто любит слушать громкую музыку. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина